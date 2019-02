Un Fléronnais de 18 ans interpellé pour revente de drogue dans le Carré

Un jeune homme de 18 ans originaire de Fléron a été interpellé vendredi par la police de Liège dans le Carré à la suite d’un contrôle de routine, a-t-on appris auprès du parquet de Liège.

Les agents ont retrouvé plus d’un millier d’euros sur le jeune homme ainsi que de la marijuana. À son domicile plus de 4 500 euros ont été retrouvés en liquide ainsi qu’une quantité importante de marijuana. Le jeune a reconnu dealer, expliquant qu’il n’achetait pas plus d’un demi-kilo par mois. L’argent devait lui servir à acheter une voiture, a-t-il expliqué lors de son audition. Le dossier a été mis à l’instruction.