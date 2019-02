Disparition inquiétante d’une Française qui pourrait se trouver en Belgique

Ce samedi matin, une battue a été organisée à Baives, un petit village français situé a quelques centaines de mètres de la frontière belge, au sud de la botte du Hainaut.

Depuis plusieurs jours, Françoise Bernard, une habitante du village, n’a plus donné signe de vie. Elle a quitté son domicile sans raison et sa famille est inquiète. «Ce n’est vraiment pas dans les habitudes de ma tante» nous explique sa nièce. «Elle est partie de la maison dans la nuit de jeudi à vendredi vers 23 h-minuit. Depuis, on ne perd pas espoir de la retrouver».

La quadragénaire n’a emporté, ni GSM, ni argent et effets personnels avec elle.

Malgré l’appui d’une équipe cynophile, les importantes recherches entamées depuis sa disparition par la gendarmerie française n’ont rien donné!

Les habitudes de la dame pourraient laisser penser qu’elle se trouverait en Belgique. Elle a pour habitude de faire ses courses et de se promener dans la ville de Chimay. C’est une personne très connue pour beaucoup de riverains. La dame s’occupait de la distribution de prospectus publicitaires toutes boîtes dans plusieurs villages belges.

Jusqu’à présent les recherches non rien données, la police de la zone BotHa a été avisée de la disparition par leurs homologues de la gendarmerie française.

Toute personne ayant pu la croiser, peut prendre contact avec la gendarmerie française ou les policiers de la zone BotHa.