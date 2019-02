Près de 120 000 familles n’ont pas touché leurs allocations familiales: «Cette situation est inacceptable»

Près de 120 000 familles wallonnes n’ont pas reçu d’allocations familiales pour le mois de janvier.

«Ce ne sont pas les 170 000 familles qui sont touchées par ce retard de paiement, mais 70%», précise FAMIWAL, la caisse publique d’allocations familiales en Wallonie, dans un communiqué transmis samedi à l’agence Belga. Au total, près de 120 000 familles sont touchées par le retard de paiement des allocations familiales.

«Notre partenaire bancaire, Belfius, a en effet payé dans les temps les familles percevant les allocations familiales sur un compte Belfius. Toutes les autres familles devraient recevoir les allocations ce lundi 11 février. Nous en avons demandé la confirmation écrite à Belfius», affirme encore FAMIWAL.

Les allocations familiales sont payées le 8 du mois. «FAMIWAL a insisté à plusieurs reprises, lors de ses nombreux contacts avec son partenaire bancaire, sur l’importance de respecter la date du 8 pour toutes les familles, quel que soit le compte bancaire destinataire», souligne la caisse d’allocations familiales.

« Cette situation est inacceptable »

«Après analyse, nous avons constaté que notre partenaire Belfius n’a en fait pas pu gérer l’effet retard pour les comptes non Belfius malgré ses engagements envers FAMIWAL et les nombreux rappels de celle-ci. Cette situation est inacceptable», ajoute encore FAMIWAL.

FAMIWAL a toutefois reçu la confirmation de Belfius que toutes les allocations seront payées au plus tard lundi.

«Nous déplorons bien entendu cette situation et nous avons d’ores et déjà pris contact avec un cabinet d’avocats pour examiner les possibilités d’indemnisation pour les familles impactées et pour FAMIWAL», explique encore FAMIWAL.

Une réunion est prévue avec Belfius pour éviter, notamment, une telle situation à l’avenir.