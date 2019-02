VIDÉO | Genk - Standard 2-0: lattes, blessure, gros raté et contre-attaque éclair

Genk a méritoirement remporté le choc des équipes en forme vendredi soir en ouverture de la 25e journée du championnat. Abonnés à notre site, découvrez les faits marquants en vidéo.

Genk a assuré sa place en play-off 1 et assomé un Standard qui n’avait plus perdu depuis le 2 décembre. La victoire est méritée au vu des nombreuses occasions franches des Limbourgeois. Ils auraient ainsi pu ouvrir le score dès la 1re mi-temps via Trossard et Malinovskyi mais Ochoa a été sauvé par sa barre transversale et son poteau.

La deuxième période a pris la même physionomie et, après un sauvetage de Bokadi juste devant la ligne sur une tête d’Aidoo, Genk a fini par trouver le chemin des filets grâce à l’inévitable Samatta, véritable renard des surfaces sur un tir de Trossard repoussé par Ochoa. L’attaquant tanzanien a inscrit son 19e but en championnat (le 28e en 35 matches toutes compétitions confondues!) en fin de match sur une contre-attaque rapide comme l’éclair.

Juste avant, Vanheusden, monté aux avant-postes, aurait pu (dû) égaliser sur un caviar de Carcela. Et ce dernier a aussi eu une belle balle de but mais sa demi-volée dans les arrêts de jeu a fini sur la latte. Le match aurait pu basculer, il n’en a rien été.

Cette rencontre a aussi été marquée par la sortie sur blessure de Trossard, qui s’est bloqué la cheville tout seul dans le terrain. La durée de son absence n’est pas encore connue. «C’est le seul point noir de la soirée. On ne sait pas encore ce qu’il a», commentait l’entraîneur de Genk Philippe Clement après le coup de sifflet final.