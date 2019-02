VIDÉO | Niels Foerts inscrit le dunk de l’année en Belgique, 10e succès de rang pour le Brussels

Le Brussels est inarrêtable. Les hommes de Serge Crevecœur viennent de remporter leur 10e victoire de rang. Niels Foerts a inscrit le dunk de la saison face à Malines.

Le Brussels a signé une dixième victoire consécutive en dominant Malines 92-65 (mi-temps: 43-34) vendredi lors de la 16e journée de l’Euromillions Basket League.

Malines a accroché le Brussels dans le premier quart-temps (21-19). Les Bruxellois ont pris le large dans le deuxième quart (43-34) avant de s’envoler dans le troisième (70-47) et n’ont plus été inquiétés ensuite (92-65).

Côté bruxellois, Christopher Smith a terminé avec 17 points au compteur, Aleksander et Jonas Foerts y ont été de 13 points chacun.

Le frère de Jonas, Niels, a marqué un dunk de titan dans le troisième quart-temps.

Avec 11 victoires et 3 défaites, le Brussels totalise autant de victoires qu’Ostende. Le champion en titre compte un match (et une défaite) de plus et donc une unité de plus, 26. En termes de points, Charleroi (10 victoires, 6 défaites) rejoint Ostende.