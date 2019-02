Un livre de photographie pour jeter un oeil nouveau sur le patrimoine wallon

L'Agence wallonne du patrimoine (AWaP) a présenté, vendredi à la chapelle musicale de Waterloo, un livre intitulé "Regards sur le patrimoine de Wallonie". L'ouvrage existe en deux versions: une avec des textes uniquement en français et une autre en quatre langues (français, néerlandais, allemand et anglais). Chacune a été éditée dans un premier temps à mille exemplaires. Il s'agit essentiellement d'un livre d'illustrations, prises par le photographe namurois Guy Focant dans 83 sites répartis un peu partout en Wallonie. Les textes mettant ces clichés en contexte sont signés par Julien Maquet.

"Il fallait une suite à un premier ouvrage intitulé 'Cent merveilles de Wallonie', qui avait été un vrai succès avec 6.500 exemplaires. J'avais suggéré d'apporter cette fois un autre regard, un angle de vue insolite", a expliqué vendredi à Waterloo le ministre wallon du patrimoine, René Collin, qui a préfacé le livre.

De fait, le concept de ce "regard sur le patrimoine wallon" est original: pour chacun des 83 sites retenus par Guy Focant, la page de gauche est une photo pleine page qui se penche sur un détail, un angle inédit, ou un élément inconnu du grand public. La page de droite, elle, présente un texte mettant cet élément insolite en contexte, avec aussi des explications générales et la présentation d'une ou plusieurs photos plus classiques du site évoqué. "L'idée était d'interpeller le lecteur par des images qu'il ne connait pas d'un lieu qu'il pense pourtant bien connaitre", résume le photographe Guy Focant.

"Regard sur le patrimoine de Wallonie" est vendu 30 euros en librairie ou via le site internet de l'AWaP (www.awap.be) et sera présenté sur le site de l'AWaP lors de la foire du livre de Bruxelles. Le travail fera également l'objet d'une exposition itinérante à partir de cet été.