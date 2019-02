AGC Glass Europe et la Wallonie se sont associés dans une joint venture récemment créée: RenoWindow. Annoncée comme pleinement opérationnelle d'ici à la fin du premier trimestre 2019, celle-ci aura deux types d'activités: la commercialisation d'un nouveau double vitrage sous vide et un service de remplacement de simples vitrages et de doubles vitrages de première génération.

RenoWindow exercera majoritairement ses activités en Wallonie et à Bruxelles dans les secteurs résidentiel comme tertiaire. Sur le plan financier, la nouvelle co-entreprise pourra compter sur les apports d'AGC Glass Europe (8,33 millions d'euros) et sur Befin (8 millions d'euros maximum), société spécialisée au capital de laquelle la SRIW participe, agissant en mission déléguée dans le cadre d'un placement issu de montants disponibles au niveau du Fonds wallon Kyoto.

Le nouveau verre double vitrage que commercialisera RenoWindow sera produit sur un des sites belges du groupe AGC, à Lodelinsart (Charleroi).