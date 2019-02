Après les fraudes, Google veut faire de son chantier de Baudour «un modèle»

Près de deux semaines après la fermeture de la cantine pour de nouvelles infractions sociales sur le chantier Google à Baudour, l’entreprise américaine assure mettre tout en œuvre avec l’auditeur du travail pour que ce chantier devienne un «chantier modèle».

Il y a près de deux semaines, de nouvelles infractions sociales étaient constatées sur le chantier de construction d’un troisième centre de données sur le site de Google à Baudour (Saint-Ghislain). La cantine du chantier avait été fermée et ses travailleurs interdits d’accès, sur ordre de l’auditorat du travail.

Ce vendredi, la société Google a indiqué avoir eu «une réunion positive et constructive» avec l’auditeur du travail, Charles-Éric Clesse, «concernant les derniers constats de l’enquête relative au chantier sis à Baudour et géré par la société de construction ISG, qui est la responsable du site de construction».

Selon l’auditeur du travail, entre 570 et 600 badges d’accès de travailleurs en situation sociale illégale ont été supprimés depuis novembre, après plusieurs constats d’infractions sociales. Ces travailleurs non déclarés et opérant pour des sociétés sous-traitantes étaient d’origine notamment roumaine, bulgare, hongroise ou encore britannique.

Les amendes et régularisations ont été payées, soit environ 1,5 million d’euros en amendes pénales et plus de 1,5 million d’euros en régularisations.

D’après Google, «ISG coopère pleinement pour s’assurer que tous les travailleurs présents sur le site sont en règle. De plus, Google a désigné des auditeurs externes afin d’ajouter un niveau supplémentaire de supervision du plan de mise en conformité de la société de construction ISG. L’auditeur du travail et Google espèrent ainsi que le chantier de Baudour devienne un chantier modèle».