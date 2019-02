Grève nationale: les passagers des vols supprimés n’ont pas droit à une indemnité

Les clients des vols qui étaient prévus le 13 février mais ont été supprimés par Brussels Airlines en raison de la grève nationale de mercredi prochain, n’ont pas droit à une indemnité supplémentaire car il est question de force majeure, souligne Test-Achats.

Brussels Airlines a annoncé vendredi la suppression de son programme entier de 222 vols initialement prévus le 13 février. Les itinéraires de voyage de plus de 16 000 passagers sont touchés. Les passagers dont le vol a été annulé et qui ne souhaitent plus voyager le 13 février peuvent se faire rembourser intégralement leur billet. Pour les changements de réservation, les clients sont invités à contacter la compagnie aérienne ou leur agence de voyage.

Il est admis que Brussels Airlines invoque un cas de force majeure car la grève touchera du personnel d’autres entreprises actives à l’aéroport et le personnel de Skeyes, la société en charge du contrôle de l’espace aérien belge.