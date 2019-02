On observe une augmentation du nombre d’accidents avec un vélo électrique, par ailleurs de plus en plus nombreux sur les routes, selon des chiffres fournis par le ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem, au député Jean-Jacques Flahaux (MR) qui l’interrogeait par écrit.

En ce qui concerne les six premiers mois de l’année 2018, on comptabilise 606 accidents avec lésion corporelle impliquant un vélo électrique ou avec un moteur d’assistance électrique. Il s’agit de vélos pouvant atteindre la vitesse de 25 km/h. Le nombre total d’accidents qui se sont produits en 2018 pourrait dès lors dépasser d’un quart celui des accidents constatés un an plus tôt (980).

Une augmentation est d’ores et déjà constatée pour les cycles motorisés, plus puissants et potentiellement plus lourds: 13 accidents en 2017 et 19 accidents sur les six premiers mois de l’année 2018. Même constat pour les engins de déplacement motorisés alors que le succès des trottinettes électriques n’était pas encore celui qu’on connaît aujourd’hui: 9 accidents en 2017 et 10 accidents sur les six premiers mois de 2018. En ce qui concerne les Speed pedelec (qui n’appartiennent pas à la catégorie des vélos et qui peuvent atteindre 45 km/h), le nombre d’accidents est passé de 15 en 2017 à 27 sur les six premiers mois de l’année 2018.

Le nombre d’accidents avec lésion corporelle impliquant un vélo classique semble stabilisé, passant de 8 329 en 2017 à 4 144 sur les six premiers mois de l’année 2018.