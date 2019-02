Le débrief du jour: Il s'agit bien du corps d’Emiliano Sala | la peine des meurtriers de Chantal Humblet connue | échec des négociations chez NLMK Clabecq

Le corps récupéré dans l’épave de l’avion est bien celui d’Emiliano Sala ; Perpétuité et 25 ans de prison pour les meurtriers de Chantal Humblet ; NLMK Clabecq: la tentative de médiation entre les syndicats et la direction a échoué : découvrez ce qui a fait, en partie, l'actualité de ce vendredi.

1

Le corps récupéré dans l’épave de l’avion est bien celui d’Emiliano Sala

«Le corps ramené à Portland aujourd’hui a été formellement identifié par le coroner du Dorset comme celui du footballer Emiliano Sala», a annoncé jeudi soir la police du comté de Dorset (sud-ouest de l’Angleterre). «Les familles de M. Sala et du pilote David Ibbotson ont été informées. Nos pensées sont pour eux tous».

Le coroner, officier de justice chargé de faire la lumière sur les décès de cause non naturelle, «continuera d’enquêter sur les circonstances de ce décès», a précisé la police.

2

Six mois après le drame, début de la destruction du pont qui a endeuillé Gênes

Les experts ont donné ce vendredi à Gênes le coup d’envoi du démantèlement du pont dont l’écroulement en août avait fait 43 morts, avec le démontage d’un premier segment de près de 40 mètres.

Des milliers de tonnes d’acier, de béton et d’asphalte ont déjà été retirées de la zone où ce viaduc autoroutier s’était en partie effondré, entraînant dans sa chute véhicules et passagers, locaux comme étrangers, travailleurs ou sur la route des vacances, parmi lesquels quatre enfants.

«C’est un jour important, le premier pas sur un chemin dont nous espérons qu’il sera le plus rapide possible», a déclaré le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, un casque de pompiers sur la tête.

3

La perpétuité et 25 ans de prison pour les meurtriers de Chantal Humblet

L’arrêt de la cour d’assises de Liège est tombé ce vendredi après-midi.

Après plus de quatre heures de délibération, le jury a donc décidé de condamner Stéphane Médot à la réclusion à perpétuité et Sabrina Joannes à 25 ans de prison.

Les deux étaient poursuivis pour un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur la personne de Chantal Humblet, une pédicure de 53 ans, retrouvée ligotée et bâillonnée à son domicile de Lens-Saint-Remy le soir du 31 mai 2016.

4

Jeff Bezos accuse un magazine pro-Trump de chantage aux photos intimes

Tout a commencé par la publication, fin janvier par le magazine, de textos passionnés échangés entre Jeff Bezos et une amie au printemps 2018, soit plus de six mois avant l’annonce de laséparation de l’homme le plus riche du monde avec son épouse, MacKenzie.

Contrarié, le créateur d’Amazon a alors engagé des détectives privés pour tenter de découvrir l’origine de la fuite et déterminer si les motivations d’American Media Inc (AMI), le propriétaire du National Enquirer, allaient au-delà du scoop.

5

NLMK Clabecq: la tentative de médiation entre les syndicats et la direction a échoué

La médiation tentée par le conciliateur social ce vendredi à Nivelles et qui était destinée à rapprocher les points de vue de la direction de NLMK Clabecq et des représentants des travailleurs s’est terminée sur un constat d’échec. L’usine est en grève depuis la semaine dernière et le troisième conseil d’entreprise extraordinaire organisé dans le cadre de la loi Renault n’a pas pu se tenir mardi. Les syndicats exigent le retrait des mesures salariales annoncées, tandis que la direction se dit ouverte aux propositions qui pourraient garantir l’avenir de l’usine, tout en répétant que ce volet salarial est indispensable.

