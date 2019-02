Standard - Anderlecht: Carcela, Luyindama et les deux clubs dans le viseur de l’Union belge

Le Standard et Anderlecht vont être poursuivis pour l’usage d’engins pyrotechniques par leurs supporters. BELGA

Le clasico de dimanche dernier aura une suite, en trois épisodes, dans les couloirs de la fédération belge de football.

La victoire 2-1 du Standard contre Anderlecht a été marquée par plusieurs dérapages. Et cela ne va pas rester sans suites.

Le Standard sera tout d’abord convoqué vendredi 15 février devant la commission des litiges d’appel pour répondre du comportement d’un de ses spectateurs, et pas des moindres puisqu’il s’agit de Christian Luyindama. Le désormais ex-Standardman, transféré au Galatasaray Istanbul trois jours avant le clasico, était présent à Sclessin et était venu saluer les supporters une dernière fois après le coup de sifflet final. Mais, muni du micro du speaker, il avait repris un chant insultant Anderlecht et avait fait un doigt d’honneur en direction des supporters mauves.

Le Standard est donc convoqué pour répondre de ce comportement. Le club liégeois, ainsi que le bruxellois, sont par ailleurs poursuivis parce que leurs supporters ont utilisé des engins pyrotechniques. La date de la séance n’est pas encore connue.

Quant à Mehdi Carcela, qui avait adressé un bras d’honneur dans le dos de l’arbitre avant de présenter ses excuses dès dimanche soir, il est également convoqué par la commission des litiges. Le parquet de l’Union belge a décidé d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Le médian international marocain risque une amende et une suspension. Aucune date n’a encore été fixée pour sa comparution à l’édifice fédéral. L’incident ne figurait pas dans le rapport de Visser, mais le procureur fédéral Kris Wagner a entamé la poursuite disciplinaire basée sur les images télévisées. C’est possible lorsqu’il s’agit de «comportements répréhensibles ou malavisés qui ont échappé à la vigilance des arbitres», comme c’est le cas ici.