Alfred Lecerf, l’ancien bourgmestre de Lontzen, est décédé jeudi à l’âge de 70 ans, a indiqué vendredi Patrick Thévissen, l’actuel maïeur, qui lui a succédé le 3 décembre dernier.

À la tête la tête de la petite commune germanophone durant 24 ans, avec la liste Union, Alfred Lecerf ne s’était pas présenté aux dernières élections. Celui qui fut conseiller communal pour la première fois en 1989 a d’abord siégé sur les bancs de l’opposition avant de devenir bourgmestre en 1995. Il s’est éteint à l’âge de 70 ans, à l’hôpital d’Eupen où il avait été admis mardi.

Roger Franssen, qui a travaillé à ses côtés durant ces 24 années conserve d’Alfred Lecerf le souvenir d’une personne engagée et qui aimait particulièrement sa commune. «Durant ses quatre mandats, notre commune a évolué et s’est modernisée. Alfred a toujours eu à cœur le souci du bilinguisme qui fait partie de la richesse de notre région», explique Roger Franssen, encore ému par la disparition du septuagénaire.

«Quand on a travaillé quotidiennement ensemble durant autant d’années, que l’on a assistées à plus de 300 conseils communaux, à plus de 1000 réunions de collège et à plusieurs milliers de rendez-vous, un lien se crée.»

Pour les citoyens qui souhaitent rendre hommage à l’ancien bourgmestre, un registre de condoléances sera accessible ce samedi à la commune de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 et en début de semaine durant les heures d’ouverture de l’administration, indique Patrick Thévissen, l’actuel bourgmestre.

Les modalités des funérailles d’Alfred Lecerf ne sont pas encore connues.