Grève nationale: la compagnie aérienne TUI fly assurera ses vols depuis la France et les Pays-Bas

La compagnie aérienne TUI fly et le tour-opérateur TUI n’annuleront aucun vol au départ et à destination de la Belgique malgré la grève nationale programmée le 13 février, annoncent-ils ce vendredi. Ces vols seront assurés depuis des aéroports en France et aux Pays-Bas. Les passagers seront pris en charge en bus.

Le mercredi 13 février, la compagnie aérienne TUI fly déviera ses vols vers les aéroports de Lille, d’Orly, de Maastricht, d’Eindhoven ou d’Amsterdam. Les passagers seront acheminés en autocar vers ces aéroports alternatifs, tandis que des navettes sont également prévues pour les Belges de retour au pays.

La compagnie prévoit du personnel supplémentaire pour renforcer le service clientèle.

Tous les voyageurs concernés sont actuellement contactés et informés des solutions prévues.