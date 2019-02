Les candidats de The Voice France sont prévenus, pour convaincre Julien Clerc «bien chanter ne suffira pas»

La saison 8 de The Voice France va débuter ce samedi 9 février. Aux côtés de Mika, Soprano et de la revenante Jenifer, Julien Clerc prendra place dans le quatrième de juge.

En France également, il y a du changement dans les sièges des jurés de la saison 8 de The Voice qui débutera ce samedi soir sur TF1. Si Mika sera bien présent pour une sixième saison consécutive dans le siège rouge de jurée, il sera accompagné de trois nouveaux visages. Pour Jennifer, ce ne sera pas vraiment une nouveauté puisque la chanteuse révélée par la Star académie fera son retour après quelques années d’absences. «Mais je suis vraiment excitée de faire partie de cette aventure», avoue toutefois la juge.

Pour la première fois, un rappeur prendra place dans le jury de The Voice. Soprano, puisque c’est de lui qu’il s’agit, estime, lui, «entrer dans la cour des grands. Je suis en ébullition.»

Enfin, le quatrième siège a été proposé à Julien Clerc qui va donc, lui aussi, découvrir l’émission de chant. C’est d’ailleurs ce nouveau challenge qui a motivé le chanteur. «Je ressens un petit trac malgré tout, glisse-t-il à quelques heures de la première émission. J’espère être aussi talentueux que mes collègues pour m’exprimer au sujet des talents. The Voice va me permettre d’apprendre quelque chose que je ne connais pas mais aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Ma participation à The Voice est légitime car c’est une émission axée sur la musique. Et la musique, c’est l’histoire de ma vie! J’en suis à un stade où je peux être dans la transmission et l’empathie. Je suis très heureux de partager mon expérience avec les talents.»

Les premières émissions étant enregistrées, Julien Clerc a déjà eu l’occasion de côtoyer ses nouveaux partenaires. Et tout s’est visiblement plutôt bien passé. «C’est une équipe très douce où chacun est à sa place. C’est sûrement pour cela que ça marche si bien entre nous! Ils sont intelligents et ont du cœur. Nous nous comprenons et cela se traduit aussi bien sur le plateau qu’en dehors», confirme-t-il.

Ce samedi, c’est la première émission à l’aveugle qui sera diffusée. «J’ai tout de suite été pris par l’ambiance addictive de The Voice, raconte encore Julien Clerc. À la fin de chaque émission, on a hâte d’être à la suivante! J’étais tout de même inquiet quant à l’argumentaire. Je ne savais pas ce que j’allais pouvoir dire aux talents car dans la vie je suis plutôt concis. J’ai donc été obligé de chercher en moi-même comment exprimer mes sentiments. Et c’est venu assez naturellement.»

Julien Clerc doit désormais se faire à sa nouvelle vie de coach pour tenter d’amener ses talents vers la victoire. «J’essaie de faire des compliments et des critiques avec le plus d’empathie possible, détaille-t-il quand on évoque sa manière de travailler. Je parle à mes talents comme un musicien qui a du vécu. Je leur dis ce que je ressens, avec ma tête et mon cœur. Le buzzer? Je me retourne pour deux raisons. Premièrement, le talent doit avoir une voix que l’on puisse reconnaître tout de suite, identifiable par le public. Ensuite, je recherche l’émotion. Bien chanter ne suffit pas.»