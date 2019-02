VIDÉOS | Une jeune iranienne se déguise en homme pour assister à des matches de foot

Alors que les femmes n’ont pas le droit d’assister aux matchs de football en Iran, Zeinab brave les interdits en se déguisant en homme pour s’infiltrer au stade incognito et vivre sa passion.

La vie de fan de football n’est pas facile tous les jours pour les Iraniennes. Interdites d‘assister aux compétitions sportives depuis la Révolution islamique de 1979, les femmes doivent trouver des stratagèmes pour pouvoir vivre leur passion malgré tout.

C’est le cas de Zeinab, jeune iranienne de 23 ans, qui se déguise en homme pour assister aux rencontres de son club de cœur, le FC Persépolis Téhéran. Perruque, fausse barbe, lentilles et voix rendue plus grave: le travestissement de cette «Mulan des temps modernes» peut prendre jusqu’à trois heures.

Active sur Instagram où elle publie des vidéos d’elle dans les travées du stade, Zeinab espère faire changer les mentalités dans son pays. L’histoire de cette jeune femme a d’ailleurs interpellé la photographe Forough Alaei qui dévoile sa vie de travestie dans un documentaire intitulé Let Me In.

Une ruse qui n’est pas sans risque puisque Zeinab a déjà été arrêtée par la police.

For watching a football match some girls in Iran went to jail and court,

but nothing can stop them.



Zeinab posted a photo on her Instagram account yesterday from Police's van during Perspolis match,

she usually dressed as a boy and snuck in to stadiums.@FIFAcom pic.twitter.com/DBd3N4ketB