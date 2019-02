Condamné pour avoir tabassé sa fille

Une Sérésien de 42 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Liège pour des faits de violence envers sa fille, âgée de 17 ans.

Un Sérésien âgé de 42 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de deux ans de prison avec sursis pour avoir porté des coups à sa fille âgée de 17 ans. La jeune fille avait été conduite à deux reprises à l’hôpital après avoir subi la violence de son père.

Les deux scènes très violentes reprochées au prévenu s’étaient déroulées le 5 juillet et le 17 août 2017. Lors de la première scène, le prévenu n’avait pas accepté que l’adolescente rentre chez lui après une semaine d’absence alors qu’elle était maquillée et habillée avec des vêtements courts. La jeune fille avait été giflée et était tombée au sol avant de recevoir encore des coups de pied. Un des coups l’avait expédiée contre une armoire et lui avait ouvert l’arcade sourcilière.

Quelques semaines plus tard, le prévenu avait agressé sa fille alors qu’elle se trouvait dans une pompe à essence. Après lui avoir reproché sa présence à cet endroit, le prévenu l’avait tirée par les cheveux et lui avait porté des gifles, des coups de pied et des coups de poing. À chaque scène, la jeune fille avait été conduite à l’hôpital en ambulance pour soigner ses blessures.

Le dossier témoignait de lésions graves et de l’extrême violence déployée par le prévenu contre sa fille. En état de récidive légale et spécifique, le prévenu a été condamné à une peine de 2 ans de prison avec sursis et à une amende de 600 euros avec sursis.