Environ 1.800 plants de cannabis découverts dans un entrepôt à Schaerbeek

1800 plants de cannabis ont été découverts dans un entrepôt à Schaerbeek.

Une vaste plantation de cannabis a été découverte mardi dans un entrepôt situé chaussée de Haecht à Schaerbeek, a déclaré vendredi la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles. Un individu âgé de 26 ans, en séjour illégal, a été placé sous mandat d’arrêt.

«Mardi 5 février 2019, la recherche locale ixelloise de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a exécuté un mandat de perquisition dans un entrepôt loué, situé chaussée de Haecht à Schaerbeek, lui permettant de mettre au jour une culture de cannabis de pas moins de 1.800 plants», a communiqué la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles vendredi.

«Sur près de 200 m², les enquêteurs ont découvert une installation électrique professionnelle permettant d’éclairer et de chauffer six pièces de culture parfaitement calfeutrées. Le système de ventilation, également des plus performants, permettait qu’aucune odeur de cannabis ne soit perceptible depuis l’extérieur du bâtiment», a précisé la police.

«Les techniciens de Sibelga ont constaté que le courant avait été ponté sur le câble du distributeur avant le compteur, ce qui suscite un risque élevé d’arc électrique [phénomène durant lequel le courant électrique passe d’un point à un autre de l’air et devient visible] et donc d’incendie.

Les enquêteurs ont saisi, outre les 1.800 plants presque arrivés à maturité - ce qui représente près de 340 kg de cannabis - 160 lampes de 600 watts, 14 ventilateurs, 8 régulateurs de ventilation, 8 chauffages et un ‘booster’ de croissance», a encore indiqué la police.

Un suspect, R.F., âgé de 26 ans et en situation de séjour illégal en Belgique, a été placé sous mandat d’arrêt. Il passera devant la chambre du conseil de Bruxelles le 11 février prochain à 14h00.