Kaaris vs Booba: un combat fermé au public mais diffusé sur les réseaux sociaux?

Nouvel épisode dans le feuilleton entre Kaaris et Booba. Au lendemain de l’annonce d’un combat en Tunisie signé par Kaaris, le JDD a dévoilé de nouvelles informations sur le combat programmé pour juin entre les deux rappeurs français.

Le contentieux entre Booba et Kaaris connaît tellement de rebondissements qu’il prend des allures de scénario de film. Après leur bagarre à Orly, un passage par la case prison, des piques sur les réseaux sociaux et un projet de combat à Bruxelles avorté, il semble désormais que les deux frères ennemis du rap français vont s’affronter en Tunisie. Il s’agirait d’un combat de MMA, où presque tous les coups sont permis, histoire de régler leurs comptes une fois pour toutes.

Dans la foulée de son passage au mirco de RMC jeudi, à qui il a confirmé que le combat aurait bien lieu en Tunisie en juin prochain, Kaaris s’était directement adressé à Booba sur Instagram. «Accepte ce combat sinon ne propose plus jamais rien. Tu as tout, ton grec livré par une round girl. Tu ne peux plus refuser gosse de riche.»

Insulté violemment par Booba suite à cette publication, Kaaris avait répondu du tac au tac, lui signifiant que le contrat était signé et qu’il ne pouvait plus reculer. «Tu peux insulter qui tu veux mais le combat va se passer en Tunisie et nulle part ailleurs. C’est avec la participation de la fédération Tunisienne des sports de combat. Le contrat est en béton tout est carré. Ta seule issue c’est l’octogone.»

Booba/Kaaris : le combat est confirmé pic.twitter.com/4J7O3hkVW4 — BFMTV (@BFMTV) 8 février 2019

Clause «kebab» et combat diffusé sur les réseaux sociaux

Par ailleurs, un détail étonnant a été repéré dans le contrat puisqu’il inclut une clause «kebab» pour Booba, quel que soit l’issue de leur combat. «Après la représentation scénique, le producteur s’engage - par un consentement libre et éclairé - à offrir à l’autre artiste, à savoir Booba, un ‘sandwich grec’, intitulé kebab.»

© Instagram

Ce vendredi, le JDD a apporté de nouvelles informations sur cette affiche qualifiée de «combat du siècle» par certains. Le quotidien a contacté l’avocat de Kaaris qui a confirmé que le combat se déroulera à Tunis et sera organisé par la Fédération des sports de combat de Tunisie.

Toujours selon le JDD, il est probable que le combat ne soit pas ouvert au public mais qu’il soit couvert par les médias et diffusé sur les réseaux sociaux. «Cela reste une possibilité mais rien n’est encore officiellement acté», a tenu à préciser l’avocat de Kaaris au JDD.

L’entourage de Kaaris a confié que le promoteur chargé de l’affrontement allait soumettre le même contrat à Booba. Une seule question se pose donc: le «Duc de Boulogne» va-t-il accepter les termes du contrat et affronter son grand rival?