Un match de rugby français parrainé par un site porno

La rencontre de Pro D2 (la D2 française de rugby) entre l’US Carcassonne et Biarritz sera sponsorisée par le célèbre site internet «Jacquie et Michel».

Non, ce n’est pas une blague! L’US Carcassonne a annoncé avoir signé un partenariat avec le site pornographique «Jacquie et Michel» à l’occasion du match qui l’opposera à Biarritz, le 1er mars prochain, lors de la 23e journée de championnat.

Pour la directrice générale du club de rugby, cette collaboration exceptionnelle s’inscrit «dans une communication fun et décalée». «Il n’y aura rien de nature à choquer qui que ce soit, assure Christine Menardeau-Planchenault sur le site de «L’Equipe». Comme de nombreux clubs, on a du mal à faire venir les gens au stade. On a donc réfléchi à un moyen de faire le buzz et on a décidé de faire un partenariat avec eux.»

De son côté, le site pornographique, qui estime partager «engagement, puissance, endurance et viguer» avec les rugbymen carcassonnais, se félicite de cette collaboration. Une collaboration qui sera notamment symbolisée par l’arrivée d’une «délégation» qui «investira à quinze le pré du stade Albert-Domec pour une débauche de performance physique».