Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce vendredi

L’ancien chalet du père Pire en vente; Ysaline Bonaventure rêve du Top 100 mondial ; Une boutique dédiée aux kilts et ses accessoires ...Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 8 février.

1

Malentendants: la télé fait la sourde oreille

Suivre une campagne électorale via les médias audiovisuels quand on est sourd ou malentendant, ce n’est pas gagné. Ce constat, c’est le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui le dresse.

Il vient d’évaluer le traitement médiatique des élections 2018. Et ce, sur la base d’un règlement réactualisé.

Au menu: l’égalité femmes-hommes, l’accessibilité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes ou la présence des petites listes dans les débats.

Un bulletin qui tombe à point pour préparer les scrutins de mai. Qu’en retirer?

2

Fusion: la Mobilité épouse les Routes

On rebat les cartes dans l’administration wallonne: les Routes (DGO1) et la Mobilité (DGO2) se fondent en une structure unique.

3

Les 6 irrésistibles beauté de février

Chaque mois, nous vous proposerons une sélection de nouveautés beauté, testées et approuvées par la rédaction, pour lesquelles vous pouvez craquer les yeux fermés.

4

Ysaline Bonaventure rêve du Top 100 mondial

Ysaline par ci, Ysaline par là. Il a été beaucoup question de la Stavelotaine Bonaventure en ce début 2019. Première participation à un tableau final de Grand Chelem, en janvier en Australie; buzz pour comportement à la limite de l’antisportif, récemment à Saint-Pétersbourg («Pleurnicheuse! Pleurnicheuse! Bébé va! T’es un bébé!», lança-t-elle à la Tchèque Siniakova en plein match); sortie médiatique à propos de menaces dont elle fait régulièrement l’objet de la part de parieurs mécontents et victoires sur des joueuses du Top 100: Ysaline Bonaventure a fait l’actu, comme on dit. Et ce n’est pas fini puisque l’actuelle 134e joueuse mondiale fait partie de l’équipe belge de Fed Cup qui affrontera la France, samedi et dimanche au Country Hall de Liège. Autant dire «à la maison» pour elle.

5

TriCare, un système d’alarme au service des seniors

Permettre aux seniors de rester à la maison plus longtemps>, c’est l’objectif du logiciel TriCare. Mais en quoi consiste-t-il?

6

Huy: l’ancien chalet du père Pire en vente

Construite au début des années 60, la petite maison pyramidale était en quelque sorte la seconde résidence du Prix Nobel.

7

Cinq ans pour reboucher l’ancienne sablière

Remblayer l’ancienne sablière avec des déchets inertes et réhabiliter le site en terrain agricole,</B> c’est le projet que souhaite mener à bien la société Tradecowall. Cela prendra 5 ans.

8

Le kilt, un univers à développer

Le magasin « Culottés ou pas » a décidé de ne plus se diversifier. Le kilt – et ses accessoires – est désormais le seul à figurer dans les rayons.

9

Vandooren: «À Genk, les gens viennent pour voir un spectacle, alors qu’au Standard…»

Contaminé au fipronil par une société belge, cet éleveur français ne peut toujours pas utiliser son poulailler de 60 000 poules.

10

INTERVIEW | Leandro Trossard: «Le Standard est un rival pour le titre»

Leandro Trossard est l’un des hommes clés du leader limbourgeois.</B> Il se réjouit de rencontrer le Standard, «l’équipe en forme que l’on doit distancer avant les PO1».

