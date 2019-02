VIDEOS | Thomas Meunier ne rêve pas de grand restaurant: «Une mitraillette hamburger sauce fromage et un Orval»

Dans une interview, Thomas Meunier a dévoilé son péché mignon à l’heure de passer à table. Le Diable confirme qu’il n’a pas la tête dans les étoiles.

Dimanche soir, Thomas Meunier embarquera à bord du taxi de Jérôme Colin pour une longue balade dans les rues de Paris. Alors que l’émission a évidemment déjà été tournée, la RTBF publie depuis quelques jours des extraits pour nous donner l’eau à la bouche. Dans celui diffusé ce vendredi matin, il est d’ailleurs justement question de gastronomie.

Après avoir glissé qu’il devait sans doute son transfert entre Virton et le FC Bruge en partie à… YouTube, l’arrière droit dévoile cette fois-ci son péché mignon. Et la réponse du joueur du Paris-Saint-Germain est une fois encore surprenante.

« Je décompte à chaque fois les jours qui vont m’amener en équipe nationale car je sais que je rentre au pays, que sur l’après-midi de congé, je vais aller chercher une mitraillette hamburger sauce fromage à la friterie du coin . »

Là où beaucoup de joueur aurait sans doute répondu rêver des plus grandes tables, l’ancien Virtonais préfère lui revenir à ses racines bastognardes. Je décompte à chaque fois les jours qui vont m’amener en équipe nationale car je sais que je rentre au pays, que sur l’après-midi de congé, je vais aller chercher une mitraillette hamburger sauce fromage à la friterie du coin et que je vais aller boire un Orval chez mes grands-parents (sourire). C’est quelque chose qu’on ne me retirera jamais. En termes de qualité de vie, la Belgique est, pour moi, au top du top. Je n’échangerais pour rien au monde ma place de résident belge», avoue-t-il à Jérôme Colin.

Pas vraiment une surprise puisqu’il y a quelques mois, dans une interview tac au tac de Lavenir.net, le Diable n’avait déjà pas hésité au moment de choisir entre le célèbre Ritz de Paris et la friterie Le Kitsch de Bastogne. «Le Kitsch, sans aucun doute», avait-il répondu sans le moindre des doutes.

Dans une autre vidéo, le Bastognard évoque également sa relation avec les «stars» du PSG que sont Neymar ou Mbappé. «Je ne vais pas me comparer à eux, précise-t-il d’emblée. On ne joue pas à la même position, on n’est pas le même genre de joueur mais je sais qu’il y a des points sur lesquels je suis meilleur qu’eux et d’autres où ils sont meilleurs que moi. Ce sont sur ces points-là que j’ai tout simplement envie de m’améliorer. Pour les longs ballons et la précision des passes, j’ai beaucoup aussi à apprendre par exemple d’un Marco Verratti,… Il y a des choses que tu ne peux pas améliorer comme la vitesse,… Mais il y a toujours quelque chose à apprendre. La perfection est cependant rarement atteignable».