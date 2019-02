L’ancien bourgmestre emblématique de Lontzen, Alfred Lecerf, est décédé

Alfred Lecerf, l’ancien bourgmestre de Lontzen, est décédé ce jeudi à l’âge de 70 ans, a indiqué vendredi Patrick Thévissen, l’actuel maïeur, qui lui a succédé le 3 décembre dernier.

A la tête de la petite commune germanophone durant 24 ans, avec la liste Union, Alfred Lecerf ne s’était pas présenté aux dernières élections. Celui qui fut conseiller communal pour la première fois en 1989 a d’abord siégé sur les bancs de l’opposition avant de devenir bourgmestre en 1995. Il s’est éteint à l’âge de 70 ans à l’hôpital d’Eupen, où il avait été admis mardi.

Juste avant les élections communales, nous l’avions rencontré, il nous confiait son amour pour sa ville: «C’est le lieu où j’ai passé ma vie, ma jeunesse. Je suis venu y habiter avec mes parents quand j’avais trois ans. Aujourd’hui, j’en ai 70. Lontzen est une commune à facilités très ouverte. C’est toute ma vie, ma jeunesse, mes loisirs, ma carrière politique à travers 30 ans de vie communale.»

Si il laissait les commandes de sa ville sans regret, il avait encore des projets: « J’ai eu des propositions et j’ai été approché par quelques institutions pour travailler en tant que consultant. Je ne compte pas m’arrêter, je ne veux pas tomber dans un trou. Je ne peux pas ne plus rien faire du jour au lendemain. Côté loisirs, je suis aussi amateur du Sporting de Charleroi et de l’AS Eupen. J’ai aussi une attache à Nieuport, j’aime beaucoup la côte belge. C’est un endroit où je compte aussi passer du temps.»

