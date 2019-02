Bruxelles: que veut faire le président du cdH?

Un «enjeu essentiel de développement de l’emploi»: le cdH et son nouveau président Maxime Prévot veulent faire de Bruxelles la métropole européenne de l’intelligence artificielle.

Le président du cdH Maxime Prévot lève le voile sur l’ambition de son parti pour la Région bruxelloise, dans un entretien à La Libre et la Dernière Heure. «Le cdH veut faire de Bruxelles la métropole européenne de l’intelligence artificielle», dit-il, y voyant un «enjeu essentiel de développement de l’emploi».

«En faisant de Bruxelles la métropole de l’innovation, on va pouvoir attirer sur nos sols toute une série d’entreprises, on va pouvoir consolider des activités universitaires et de recherche», estime le bourgmestre de Namur.

Maxime Prévot évoque aussi la mobilité, rappelant que sa formation est favorable à une extension du métro bruxellois et à l’aboutissement du RER.

«Je trouve que ce gouvernement fédéral a une responsabilité coupable en matière de mobilité. Avoir imposé plusieurs milliards d’euros d’économies au groupe SNCB […], c’est pour moi un non-sens total.»

L’élu propose par ailleurs six idées pour Bruxelles. Parmi celles-ci: confier les compétences de mobilité, de climat et de propreté à la région plutôt qu’aux communes; ou démarrer un processus participatif pour le projet régional à l’horizon 2030.