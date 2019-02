Jamal Khashoggi - Le prince héritier saoudien a parlé d'utiliser "une balle" contre Khashoggi en 2017

(Belga) Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a affirmé en 2017 qu'il irait jusqu'à utiliser "une balle" contre le journaliste Jamal Khashoggi si ce dernier ne cessait pas ses critiques contre le royaume, affirme jeudi le New York Times.

Le 2 octobre 2018, Jamal Khashoggi, critique du régime saoudien qui collaborait notamment avec le Washington Post et résidait aux Etats-Unis, a été tué et démembré dans le consulat de son pays à Istanbul par des agents saoudiens venus depuis Ryad. Son assassinat a plongé l'Arabie saoudite dans une grave crise diplomatique et nettement terni la réputation du prince héritier, accusé par des responsables américains et turcs d'avoir commandité le meurtre. Ryad impute le meurtre à des éléments "incontrôlés". Le quotidien new-yorkais cite des responsables --actuels et anciens-- américains et étrangers au fait de rapports du renseignement, d'après qui celui qui est surnommé "MBS" a tenu ces propos lors d'une conversation avec l'un de ses proches, Turki Al-Dakhil. La conversation a été interceptée par les services de renseignement américains, qui sont en train de passer au peigne fin plusieurs années de communications téléphoniques et par SMS du prince, affirme le New York Times. Dans l'échange, Mohammed ben Salmane affirme que si Jamal Khashoggi ne rentrait pas en Arabie de son plein gré, alors il faudrait le faire revenir de force, et le prince dit être prêt à le faire "avec une balle", selon les responsables cités par le journal. Donald Trump doit dire vendredi au plus tard au Congrès américain qui il juge responsable du meurtre de Jamal Khashoggi. Un groupe de sénateurs américains, républicains et démocrates, avaient en effet activé une loi obligeant le président à dire dans un délai de 120 jours quels ressortissants étrangers il considère responsables de cet assassinat. Interrogé sur cette obligation, le porte-parole de la diplomatie américaine Robert Palladino a répondu jeudi que le gouvernement américain avait déjà sanctionné mi-novembre 17 responsables saoudiens. "Je n'ai rien à ajouter aujourd'hui", a-t-il dit. (Belga)