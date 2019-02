La chanteuse Angèle primée aux Music Industry Awards flamands

(Belga) La chanteuse Angèle a remporté trois Music Industry Awards (MIA's), les prix flamands de la musique décernés jeudi soir au Palais 12 à Bruxelles. L'auteure de l'album en français "Brol" a reçu les prix de la révélation, du meilleur travail artistique et de la meilleure artiste féminine. La Bruxelloise a devancé Axelle Red, Coely et Emma Bale.

Le chanteur flamand Niels Destadsbader ressort grand gagnant de la soirée, avec cinq prix: celui du meilleur album, du artiste néerlandophone, ainsi que dans les catégories Pop, Solo et Artiste populaire flamand. Pour la quatrième fois, Stromae repart avec le prix du meilleur clip vidéo de l'année, ce qui porte à 17 le nombre d'awards remportés par l'artiste lors des MIA's. Dans la catégorie convoitée du "hit" de l'année, BLØF feat. Geike Arnaert a été récompensé pour le titre "Zoutelande". Le chanteur Tamino a également été primé dans la catégorie Musique alternative, tandis que Tourist LeMC pour a remporté un prix des musiques urbaines et Lost Frequencies s'est démarqué dans la catégorie Danse. Bram Vanparys l'a emporté en tant qu'auteur-compositeur de l'année. Les rockeurs de The Scabs se sont vu remettre un prix d'excellence pour l'ensemble de leur carrière. Cette année marque la douzième édition des MIA's. Des journalistes musicaux sélectionnent quatre artistes par catégorie avant que le public n'opère son choix. (Belga)