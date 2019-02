Les Belges à l'étranger - Lyon qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France

(Belga) Après avoir mis fin à l'invincibilité du PSG en championnat, Lyon s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France de football jeudi. Les Gones, avec Jason Denayer, se sont imposés à Guingamp (1-2). Moussa Dembélé (7e) et Maxwell Cornet (49e) ont concrétisé la supériorité de l'OL face aux Bretons.

Après une séquence guingampaise, Lyon a pris l'initiative et sur une ouverture de Marcelo, Dembélé a marqué d'un plat du pied (7e, 0-1). Les visités ont eu plusieurs occasions de faire le break. L'objectif a été atteint grâce à Cornet, qui a devancé son opposant Pedro Rebocho aux six mètres (49e, 0-2). Le coach de Guingamp a alors effectué ses trois changements. Cela a eu une répercussion sur le jeu de son équipe, qui s'est créé des occasions par Marcus Thuram (65e), monté au jeu à la 57e, et Nicolas Benezet (69e). Finalement, Guingamp a relancé le suspense par Alexandre Mendy (88e, 1-2), qui était monté au jeu à la 56e. Mais cela n'a pas suffi pour rejoindre Rennes, le PSG, Vitré, Caen, Dijon, Orléans et Nantes en quarts de finale. GRECE: l'AEK Athènes est allé s'imposer à Atromitos en quarts de finale de la Coupe (0-1). L'unique but de la rencontre a été marqué sur penalty (77e) par Ezequiel Ponce, qui a été exclu à la 89e. CHez les vainqueurs, Viktor Klonaridis est monté au jeu à la 90e. ITALIE: Silvio Proto est resté sur le banc de la Lazio jeudi soir en match avancé de la 23e journée de la Serie A. La Lazio s'est imposé 1-0 contre Empoli grâce à un penalty de Caicedo (42e). Les Romains dépasse l'AC Milan et occupent la 4e place du classement à 22 points de la Juventus, solide leader. (Belga)