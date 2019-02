Bart Swings se classe 15e du 5000 mètres remporté par le Norvégien Pedersen

Bart Swings veut oublier le 5000 m

Bart Swings a parlé d’un «cinq kilomètres loupé» après sa 15e place jeudi. Il n’a pas su donner une vraie explication. L’entraînement lui a donné un bon feeling. Mais le fait est que Swings n’a pas disputé de 5000 mètres en compétition depuis la mi-décembre. Pas de championnat d’Europe en janvier, pas de test à Inzell à cause de la neige et pas de Coupe du Monde à Hamar. Seuls l’entraînement et la simulation ne suffisent apparemment pas.

Les patins n’étaient pas en cause. La chaussure droite réparée, qui était défectueuse mardi, a bien résisté en course. «Non, ce n’est certainement pas la raison», a dit Swings.

«Tourner la page et se tourner vers le dimanche», c’est sa devise maintenant. «Maintenant, j’ai deux jours de repos. C’est nouveau pour moi. Mais dimanche, j’ai une journée très dure, avec le 1500 mètres et le départ groupé. Dans le passé, j’ai disputé un 10 km et le lendemain, j’ai terminé quatrième du 1.500 mètres. Puis, je me suis reproché d’avoir patiné le 10 km et j’en ai tiré des leçons.»

Le vainqueur Sverre Lunde Pedersen, son partenaire d’entraînement, a surpris Swings. «Je ne m’attendais pas à un si bon temps (6:07.16). J’avais prédit qu’il concourrait pour les médailles. Qu’il pouvait battre Roest et Kramer. En fait, je l’attendais aux Championnats d’Europe. Il était là un peu moins bon. Il montre ici combien il est fort. C’est impressionnant ce qu’il a réalisé.»