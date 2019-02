Sextape de Valbuena: l’IGPN enquête sur un policier ayant joué les intermédiaires

Il accuse un policier de «faux et usage de faux»: Younes Houass, mis en examen dans l’affaire de chantage à la sextape ayant visé le footballeur Mathieu Valbuena en 2015 a été entendu jeudi par l’IGPN, a-t-on appris auprès de son avocat.

Younes Houass, mis en examen pour chantage et association de malfaiteurs dans cette affaire, a porté plainte en février 2018 contre X et contre un officier de police de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de Versailles. Le parquet de Nanterre, où la plainte a été délocalisée, a ouvert une enquête le 6 novembre 2018.

M. Houass, un entrepreneur de 35 ans gravitant dans le milieu du football professionnel, accuse le commissaire d’avoir utilisé à son détriment un SMS dans lequel il proposait à Valbuena d’«aider». Et d’avoir indiqué une fausse date concernant l’envoi de ce message.

«Il y a des contradictions manifestes dans les procès-verbaux des enquêteurs» de la BRB concernant la date de ce SMS, a relevé Me Bolaky, après que son client, M. Houass, eut été entendu jeudi matin par l’IGPN.

L’officier de police, qui s’était fait passer pour un intermédiaire mandaté par Valbuena pour négocier avec ses maîtres-chanteurs, n’a pas souhaité communiquer, soumis notamment au devoir de réserve.

Dans cette affaire de chantage avorté, six personnes, dont M. Houass, sont mises en examen pour chantage et association de malfaiteurs, parmi lesquelles l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema et l’ancien international Djibril Cissé.

Mustapha Zouaoui et Axel Angot, deux hommes gravitant eux aussi dans le milieu du football, sont soupçonnés d’avoir dérobé la vidéo intime du joueur de Fenerbahçe et d’avoir essayé d’en tirer profit.

On leur reproche d’avoir tenté de le contacter d’abord par le biais de Djibril Cissé, puis de Younes Houass. Les deux hommes avaient finalement approché Valbuena grâce à Benzema en le contactant via un ami d’enfance, lui aussi mis en examen.

La Cour de cassation doit se prononcer dans les mois à venir sur cette affaire après que la cour d’appel de Paris a rejeté en novembre dernier une requête en nullité initiée par la défense de Karim Benzema qui estime que les agissements sous couverture du policier infiltré ont constitué un incitation à l’infraction.