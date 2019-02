«Quasiment aucun de ceux qui sont partis n’avait de liens avec la Syrie»

Le procureur Bernard Michel a indiqué en guise de commentaires, à propos des témoignages des ex-otages français, qu’une caractéristique commune à tous ceux qui étaient partis combattre en Syrie était qu’ils n’avaient aucun lien avec ce pays.

«Je retiens plusieurs choses des témoignages des journalistes français. Le narcissisme et la lâcheté de Mehdi Nemmouche, qui traduit son silence. C’est une grille de lecture je pense», a-t-il dit.

«Retenez aussi sa haine du chiisme», s’est-il adressé aux jurés, «et le désintérêt pour la Syrie». «De mon expérience dans cette matière [terrorisme] quasiment personne [parmi ceux qui ont rejoint l’EI] n’était lié à la Syrie. Ils se rendaient dans un terrain de jeux, un lieu d’exutoire.»

Le procureur a également demandé aux jurés de retenir la description par les témoins d’une «organisation contrôlée et hiérarchisée». «On ne quittait pas l’EI sans son consentement», a-t-il précisé, sous-entendant que l’accusé avait été missionné.

Enfin, le magistrat a noté que les témoins avaient déclaré qu’il n’y avait chez Mehdi Nemmouche «aucune référence au religieux». «On voit fréquemment cela dans les dossiers. Le bagage religieux est très très pauvre. Les personnes sont radicalisées mais pas idéologues, même si elles essaient de la faire croire.»

Vendredi soir, Me Courtoy a tenu à dire qu’il n’était pas contesté que Mehdi Nemmouche ait été à un moment radicalisé et qu’il soit allé en Syrie. Néanmoins, le pénaliste a souligné qu’il existait des divergences entre les différents témoignages des ex-otages et des différencees dans le récit de l’un d’eux au fur et mesure de ses auditions.

«Je ne pense pas qu’ils sont venus pour vous aider. Ils disent des choses qui ne sont pas conformes à la réalité. Ils disent ‘on a menti pour protéger les autres otages’, mais rappelons qu’il s’agit de déclarations devant la DGSI! Malaise», a-t-il commenté.