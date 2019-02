Lindsey Vonn renonce à participer à l’entraînement de la descente jeudi

Lindsey Vonn n’a pas pris part à la descente d’entraînement des championnats du monde de ski alpin, jeudi à Are en Suède. L’Américaine de 34 ans disputera la dernière course de sa brillante carrière dimanche à l’occasion de la descente de ces 45es Mondiaux.

Vonn a préféré s’épargner après sa chute mardi dans le Super-G remporté par sa compatriote Mikaela Shiffrin. Elle souffre notamment d’un œil tuméfié. L’équipe américaine a confirmé qu’elle se reposait et se remettait du Super-G.

Vonn avait pris part à la première descente d’entraînement lundi.

A titre indicatif, sur un parcours raccourci, l’Autrichienne Stephanie Venier a signé le meilleur chrono du jour en 1:02.66. Elle a devancé de 9/100es la Suissesse Wendy Holdener.

Lindsey Vonn, lauréate de quatre Coupes du monde générales (2008, 2009, 2010 et 2012) et de 8 globes de descente. Elle compte deux titres de championne du monde (Super-G et descente)enlevés en 2009. La native du Minnesota a remporté 82 épreuves de Coupe du monde, la dernière le 14 mars 2018 lors de la descente de… Are.