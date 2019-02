«Des anciens comme Teklak ou Custovic apporteraient quelque chose à Mouscron»

Ancien de la maison hurlue, Gonzague Vandooren est bien conscient des difficultés rencontrées ces dernières années par l’Excel, mais il verrait d’un bon œil le retour de quelques anciens de ses coéquipiers.

En marge de la rencontre au sommet de ce vendredi entre Genk et le Standard, nous avons discuté avec Gonzague Vandooren de ces deux clubs, mais aussi et de façon plus large son parcours de footballeur, entamé à l’Excel.

En effet, s’il a évolué au Standard de 2001 à 2005, puis à Genk durant les trois saisons suivantes, c’est à Mouscron que Gonzague Vandooren a débuté sa carrière professionnelle en 1997. C’est là aussi qu’il est retourné après son passage dans le Limbourg. Et si l’Excel a bien changé aujourd’hui, il n’en tire pas forcément une réelle amertume.

«Bien sûr, beaucoup de choses ont changé là-bas. Quand le LOSC a repris le club, beaucoup de personnes ont craché dans la soupe. Mais la vérité est que s’il n’y a pas ce rachat, il n’y a plus de club de foot à Mouscron aujourd’hui. Vous savez, dans le coin, les investisseurs ne courent pas les rues. Il faut donc faire avec. Ou sans. Ce qui est peut-être dommage, c’est que l’on fasse toujours venir des gens étrangers au championnat belge. Je l’ai toujours dit: des gars comme Alex Teklak ou Adnan Custovic ont toujours présents dans le foot et sont des anciens joueurs du club qui pourraient amener leur expérience, leurs contacts. Tout le monde ne peut pas se targuer d’avoir connu la D1 comme joueurs durant 15 ans. Or, vous en faites des rencontres pendant autant de temps. Moi, c’est pareil. J’aime le football et je suis content de pouvoir rester dans le milieu (NDLR: à travers son rôle au sein des deux commissions précitées au sein de la fédération). Il n’y a pas que le rôle d’entraîneur dans un club. Moi, par exemple, je préférerais être T2, voire même T3 afin de pouvoir vivre l’ambiance d’un groupe et m’occuper de tout ça sans spécialement devoir me farcir l’aspect tactique. Mais je le répète: il n’y a pas qu’un rôle d’entraîneur qu’un ancien joueur est capable de faire. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté d’intégrer la commission de review et la commission ad hoc pour le respect des arbitres.»