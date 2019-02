D'importants travaux sont prévus en gare d'Eupen, selon une réponse du ministre fédéral de la Mobilité Francois Bellot (MR) à la députée Kattrin Jadin (MR). Un nouveau quai va être construit et deux quais d'une hauteur de 75cm seront également placés au cours de l'année 2019. Ils permettront d'accueillir les nouveaux modèles de trains et de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Pour ces dernières, le ministre explique "qu'il est prévu d'aménager un couloir sous voies avec une rampe d'accès", peut-on lire dans le communiqué de la députée.

Le petit quai qui longe actuellement la gare devrait être éloigné du bâtiment et l'espace ainsi libéré sera remplacé par des escaliers. Un tunnel pour les piétons sera accessible via la rue de la gare et ses escaliers, indiqué la députée fédérale dans un communiqué.

De son côté, la SNCB confirme que des travaux seront réalisés conjointement avec Infrabel dans le courant de l'année 2019. "Infrabel sera en charge de la création d'un nouveau quai ainsi que du couloir sous voies. Les travaux sont estimés à environ 600.000 euros", explique la porte-parole d'Infrabel. Pour la SNCB, qui prendra en charge les aménagements, le budget devrait être de 260.000 euros.

"Que le Ministre laisse entrevoir une augmentation de la fréquence des trains est bénéfique pour Eupen et toute la région. Un service de trains toutes les 30 minutes vers l'intérieur du pays est une bonne chose tant pour les gens de la région que pour les personnes souhaitant visiter Eupen et ses environs. Et, qui sait, peut-être qu'une liaison vers l'étranger pourra être intégrée dans le futur", indique Kattrin Jadin qui estime qu'un investissement d'une telle ampleur laisse espérer que cette gare a encore de beaux jours devant elle et ne perdra pas si rapidement sa connexion avec l'intérieur du pays.