Stéphane Médot et Sabrina Joannes reconnus coupables de vol avec circonstance aggravante de meurtre

Au terme de près de huit heures de délibération, le jury de la cour d’assises de Liège a déclaré les accusés coupables de vol avec circonstance aggravante de meurtre. Chantal Humblet, une pédicure de 53 ans, avait été tuée chez elle, à Lens-Saint-Remy, le 31 mai 2016.

Après huit jours entiers de procès devant la cour d’assises de Liège, le jury s’est donc retiré ce jeudi, pendant près de huit heures, pour délibérer sur la culpabilité de Stéphane Médot et Sabrina Joannes.

Les deux accusés étaient poursuivis pour un vol avec circonstance aggravante de meurtre commis le 31 mai 2016 à Lens-Saint-Remy, au domicile de la pédicure Chantal Humblet (53 ans).

L’arrêt est finalement tombé après17 h 40: les deux sont condamnés pour ces faits.

Le soir des faits, la fille de la victime, 29 ans à l’époque, avait retrouvé sa maman morte sur son lit, les mains et les pieds entravés par des colsons et un bâillon sur la bouche et le nez. Sa voiture, une Audi Q5 pour laquelle le vol avait été organisé, avait quant à elle été retrouvée deux-trois jours plus tard abandonnée dans une rue de Vieux-Waleffe (Faimes).

La délibération sur les peines aura lieu dès demain matin.