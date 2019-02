Le gouvernement wallon veut un «point climat» dans toutes les notes qui lui sont adressées

Le gouvernement wallon a adopté, en première lecture ce jeudi, la modification du décret climat du 20 février 2014, dans le but d’inclure systématiquement une analyse climat dans les notes qui lui sont adressées.

Objectif: imposer que toutes les décisions qui passent au gouvernement régional fassent l’objet d’une analyse climat par le porteur de projet afin, avant tout, d’assurer une cohérence entre les différentes décisions et les objectifs climatiques.

Cette analyse climat devra notamment déterminer si le projet a un effet positif ou négatif sur les émissions de gaz à effet de serre ou s’il n’a aucun effet sur le climat.

Dans les deux premiers cas, le porteur de projet devra indiquer quel secteur est impacté et pourra faire appel à une analyse plus détaillée de l’AwAC, l’agence wallonne de l’air et du climat, à qui il pourra également demander de l’aide pour identifier des mesures compensatoires en cas d’augmentation des émissions.