PHOTOS | «Game of Thrones»: voici les premières images de la dernière saison

HBO vient de diffuser quelques clichés inédits de la dernière saison de la série à succès «Game of Thrones».

Alors que la chaîne s’apprête à diffuser les six derniers épisodes de la série, HBO vient de dévoiler quelques photos de l’ultime saison de «Game of Thrones».

Au total, une dizaine de clichés des héros de la série ont été partagées sur internet.

Parmi les séries télévisées américaines les plus suivies dans le monde, «Game of Thrones» se clôturera avec des épisodes plus longs que d’habitude (entre 1h et 1h20). Des épisodes au terme desquels les fans de la série découvriront ce qui attend finalement Jon Snow, Sansa Stark ou encore Tyrion Lannister.