«Quatre mariages et un enterrement»: la photo qui annonce un retour pour la bonne cause

Le casting de «Quatre mariages et un enterrement» réuni pour la bonne cause. -

C’est la photo dont tout le monde parle: l’équipe de la mythique comédie romantique «Quatre mariages et un enterrement» réunie au grand complet. Malheureusement (ou heureusement), il ne s’agit pas de l’annonce d’une suite mais bien d’un court-métrage au profit de Red Nose Day.

Il y a un an et demi, l’association anglaise Comic Relief qui organise tous les deux ans le Red Nose Day, le plus grand téléthon du Royaume-Uni, avait frappé un grand coup en réunissant le casting de « Love Actually » pour un court-métrage.

Cette fois, c’est un autre casting mythique de la romcom qui a répondu présent: celui de «Quatre mariages et un enterrement». Richard Curtis, cofondateur de Comic Relief et également scénariste de «Quatre Mariages et un enterrement» et réalisateur de «Love Actually» y est pour beaucoup.

On attend avec impatience de savoir s’il y aura également un court-métrage réunissant entre autre Hugh Grant, Andie McDowell, Kristin Scott Thomas, John Hannah et Rowan Atkinson.