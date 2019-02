Renaud Emond prolonge son contrat au Standard

Renaud Emond a signé un nouveau contrat avec le Standard. La durée n’a pas été précisée.

Arrivé à Sclessin en 2015 en provenance de Waasland-Beveren, l’ancien buteur de Virton était en fin de contrat en juin 2020. Le Standard annonce qu’un nouvel accord a été conclu entre les deux parties, sans préciser jusqu’à quand ils étaient liés désormais.

Cette saison, il a inscrit 11 buts en 33 matches toutes compétitions confondues. En trois ans et demi sous la vareuse rouche, son total est de 31 buts en 108 rencontres.

🦅 When you’ve just signed a new contract at your favourite club... @EmondRenaud 🔴?? #RSCL pic.twitter.com/RA9RCIdxg2