Les femmes appelées à faire du bruit partout le 8 mars à 14h

Le Collecti.e.f 8 maars appelle les femmes «à faire du bruit partout» où elles se trouvent le 8 mars à 14h00.

À l’occasion de la première grève de la gent féminine en Belgique, les femmes sont par ailleurs invitées à se rassembler Carrefour de l’Europe, aux abords de la gare Centrale à Bruxelles, où sont prévues diverses actions, notamment le départ d’une manifestation à 17h00, annonce le mouvement dans un communiqué.

Le Collecti.e.f a lancé un appel à une «grève du travail rémunéré, des soins, des études et de la consommation» des femmes en vue de revendiquer leurs droits «qui sont largement mis à mal dans tous les domaines et démontrer que quand elles s’arrêtent le monde s’arrête».

«La CNE (CSC pour les employées dans le privé), la Centrale Générale (FGTB, notamment pour les secteurs du nettoyage et des titres services) et la CGSP Bruxelles (FGTB pour les services publics à Bruxelles) ont déposé un préavis de grève», se félicite le mouvement. Les travailleuses des secteurs concernés en grève seront donc couvertes légalement et pourront bénéficier de l’indemnité de grève.