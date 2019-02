Quelque 500 élèves de Herve manifestent pour le climat dans leur école

Interdits de manifester dans les rues de Liège, quelque 500 élèves du collège Marie-Thérèse de Herve ont manifesté jeudi entre midi et 13 h 40 pour le climat.

Un mouvement initié par plusieurs élèves de la 3e à la 6e secondaire afin de soutenir les étudiants qui défilaient et manifestaient au même moment dans les rues de Liège, la direction ayant interdit aux élèves de se rendre dans la Cité ardente où ils étaient allé manifester 8 jours plus tôt avec 15 000 autres étudiants.

Les élèves du collège ont les mêmes revendications concernant le climat, sollicitant, des politiques, des solutions pour un environnement plus sain et moins pollué. Leur action est également dirigée vers le système en place au sein même de l’école où des freins existent et empêchent la prise de mesures concrètes pour un environnement meilleur.

«Nous plaidons ainsi pour une suppression de tous les emballages sandwiches et gaufres. Cette mesure est déjà appliquée dans d’autres écoles de Herve mais nous nous heurtons au refus de la direction», expliquent les porte-parole du mouvement qui ne comprennent pas que l’institution participe à une semaine «zéro déchet» et qu’elle refuse dans le même temps cette pratique dans la durée «alors que l’Afsca a donné son accord».

Ce jeudi, les élèves ont d’ailleurs boycotté le repas à la cantine afin de manifester concrètement leur désapprobation par rapport à la décision du maintien actuel des mesures.

Les élèves comptent poursuivre cette sensibilisation au sein même de l’école et espèrent obtenir le plus rapidement possible des avancées. Leur mouvement est d’ailleurs soutenu par le corps professoral.