MUSIQUE | Les Victoires, c’est ce soir

Les 34e Victoires de la musique, c’est ce soir en direct sur France 2. Avec quelques grands oubliés.

Bashung, Daho, De Pretto, Christine and the Queens, Angèle: plus transgénérationnelles que jamais, les 34e Victoires de la musique promettent du suspense pour le palmarès et pas mal de musique avec une vingtaine de performances en direct.

Eddy De Pretto, qui compte le plus de nominations, sera-t-il le grand vainqueur? Encore inconnu il y a deux ans, il peut réaliser un triplé, comme Orelsan l’an passé.

L’auteur de Cure aura cependant fort à faire dans la catégorie «artiste masculin» face à Étienne Daho qui pourrait enfin, à 63 ans, être sacré après… six échecs. Et même si son dernier album, Blitz date de novembre 2017 et non pas de 2018 comme tous les autres…

Alors qu’un hommage appuyé à Charles Aznavour est prévu, sans oublier Jacques Higelin, Maurane ou Rachid Taha, un autre glorieux défunt aurait pu se retrouver en compétition: Johnny Hallyday. Il est mort en décembre 2017, les «Victoires» lui ont rendu hommage lors de l’édition 2018. Et tant pis si c’est cette année lui le plus gros vendeur de disques en France avec son album posthume Mon pays c’est l’amour, écoulé à 1,5 million d’exemplaires.

Les votes des 600 professionnels (artistes, producteurs de spectacles et de disques, journalistes, programmateurs radio, disquaires…) ont fait d’autres malheureux, de renom comme Mylène Farmer, Patrick Bruel ou Françoise Hardy, et des gros «vendeurs» tels Gims, Indochine ou Soprano… Ou L’épatante Oshi, la vraie révélation de l’année en France.

Artiste masculin: Bigflo et Oli, Étienne Daho, Eddy de Pretto

Artiste féminine : Jeanne Added, Christine and the Queens, Vanessa Paradis

Révélation scène: Tim Dup, Clara Luciani, Therapie Taxi.

Album révélation:Brol – Angèle, Îl – Foé, Roni Alter – Roni Alter

Album chansons:Chris – Christine and the Queens, En amont – Alain Bashung, Le Désordre des choses – Alain Chamfort

Album rock:L’Oiseleur – Feu! Chatterton, Les Rescapés – Miossec, Radiate – Jeanne Added

Album de musiques urbaines:Cure – Eddy de Pretto, La Vie de rêve – Bigflo et Oli, Nakamura – Aya Nakamura

Album rap:Bendero – Moha La Squale, Lithopédion – Damso, XX5 – Georgio

Musiques du monde: Fenfo – Fatoumata Diawara, Lost – Camélia Jordana, MoJodi – Delgres

Musiques électroniques: Dancehall – The Blaze, Her – Her, Super 8 – Synapson.

Chanson originale:Je me dis que toi aussi – Boulevard des airs, Midi sur novembre – Louane feat. Julien Doré, Djadja – Aya Nakamura, Rêves bizarres – OrelSan feat. Damso.

Concert: Eddy de Pretto, OrelSan, Shaka Ponk.

Création audiovisuelle:Alright – Jain, Rêves bizarres – OrelSan feat. Damso, Tout oublier – Angèle.