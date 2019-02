Vers une augmentation de la prime de fin d’année et du salaire des fonctionnaires wallons

Le gouvernement wallon a approuvé en 1ère lecture, ce jeudi, l’augmentation de la prime de fin d’année de l’ensemble des fonctionnaires relevant de la fonction publique wallonne ainsi que la revalorisation de la rémunération des agents au rang B3.

Au total, ces deux mesures représentent un budget de plus de 13 millions d’euros.

Concrètement, l’augmentation de la prime de fin d’année passera par l’alignement du calcul de l’allocation de fin d’année régionale sur l’allocation octroyée au fédéral. «Il s’agit plus particulièrement d’inscrire une seconde partie variable au calcul du montant, s’élevant à 7% de la rémunération mensuelle brute. La hausse en net sera variable en fonction de la rémunération de chaque agent», a précisé la ministre wallonne de la Fonction publique, Alda Greoli, selon qui l’augmentation moyenne atteindra environ 100 euros en net indexé. Le budget de cette mesure est estimé à plus de 3 millions d’euros.

Un projet d’arrêté relatif à la revalorisation de l’échelle barémique du rang B3 a également été adopté ce jeudi afin de le rendre «plus attractif tant pour les membres du personnel bénéficiant de l’échelle barémique correspondant que pour les détenteurs d’un bachelier désireux de postuler dans la fonction publique», a poursuivi la ministre. Cette mesure vise 2 381 agents pour un budget de 10 millions d’euros.

Ces deux projets d’arrêté seront négociés avec les organisations syndicales en Comité de Secteur le 22 février prochain.

Mi-janvier, les représentants des travailleurs avaient quitté la table des négociations après que le l’exécutif régional eut accusé la CGSP de «bloquer» les discussions.

Depuis plusieurs mois, les syndicats reprochent principalement au gouvernement wallon sa lenteur dans la mise en œuvre des engagements politiques pris en 2017 et 2018 destinés à faciliter l’accès au statut pour les contractuels et à aménager les fins de carrière à partir de 60 ans pour les agents de niveau C et D exerçant un métier pénible. Ces récriminations avaient conduit à une journée de grève en octobre dernier.