Harrison Barnes transféré de Dallas à Sacramento en plein match

Un joueur a été transféré alors qu’il était sur le parquet en plein match.

Il n’y a pas qu’en football que le mercato s’anime à l’approche de la fameuse «deadline». En basket également, et plus précisément en NBA, la proximité de la fermeture de la période des échanges entre franchise confère un rythme endiablé aux départs et arrivées au sein des 30 équipes de la ligue.

On a par exemple assisté cette nuit au trade d’Harrison Barnes, le forward de Dallas vers Sacramento, alors que celui-ci était… sur le parquet! Un peu comme si on avait annoncé le transfert de Christian Luyindama vers Galatasaray lors de la mi-temps du récent clasico…

L’approche de cette limite fatidique peut également faire de gros dégâts au sein de certains effectifs. C’est ainsi que les Lakers de LeBron James ont par exemple proposé par moins de 5 joueurs en plus de deux choix de draft à venir en échange d’Anthony Davis.

Landed in Indy; update on Lakers-Pelicans talks. Magic Johnson, Dell Demps talked twice today, per source. Lakers willing to give Pelicans cap relief for Anthony Davis by taking Solomon Hill for Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Ingram, Rondo, Lance Stephenson, Beasley, 2 1st round picks.