Ceferin réélu à la tête de l’UEFA: «Pas de Super Ligue» tant que lui et Agnelli seront là

Le Slovène Aleksander Ceferin a été réélu président de l’UEFA jeudi à Rome. Il en a profité pour assurer qu’il n’y aurait «pas de Super Ligue» européenne, tant que lui et Andrea Agnelli, président de l’Association européenne des clubs (ECA), resteraient en fonction.

Ceferin, qui est âgé de 51 ans, avait été élu en septembre 2016 en remplacement de Michel Platini, suspendu de toute activité liée au football. Seul candidat, il a été réélu jeudi par acclamation.

«Que va-t-il se passer maintenant? C’est la question que beaucoup se posaient quand j’ai été élu il y a deux ans et demi. C’était une question légitime et pertinente et je me la suis posée moi-même. C’était un peu un saut dans l’inconnu», a reconnu le Slovène avant son élection.

«Le football était alors touché, au plan européen et au plan mondial, par la plus grave crise de gouvernance de son histoire.

Mais vous avez placé votre confiance en un quasi-inconnu. Une crise est avant tout une occasion unique pour changer, pour changer pour le meilleur. Et la première chose que nous voulions faire et que nous avons fait a été de retrouver l’unité perdue», a-t-il ajouté.

Une fois élu, Ceferin a assuré que l’UEFA serait «une source d’idées constructives pour la FIFA, et pas une source d’opposition».

«Nous sommes prêts à travailler avec la FIFA pour que le football reste le sport N.1», a-t-il ajouté, alors que les instances européenne et mondiale s’opposent sur divers projets portés par la FIFA, notamment une Coupe du monde des clubs élargie de 7 à 24 clubs et une Ligue mondiale des nations.

Le patron de l’UEFA a également déclaré que la confédération européenne allait travailler «main dans la main avec l’ECA (le syndicat européen des clubs, NDLR) pour les compétitions de clubs de l’avenir et pour qu’elles restent ouvertes».

«On fera tout notre possible pour avoir le Mondial-2030 sur notre continent, 12 ans après le grand succès qu’a été la Coupe du Monde en Russie», a-t-il par ailleurs déclaré.

«Pas de Super Ligue» tant que Ceferin et Agnelli sont là

«Tant que moi et Andrea Agnelli serons à la tête de nos organisations respectives, il n’y aura pas de Super Ligue. Ca n’est pas une promesse. C’est un fait», a déclaré Ceferin lors de son discours en ouverture du Congrès de l’UEFA à Rome.

Elu en septembre 2016 en remplacement de Michel Platini, suspendu de toute activité dans le football, Ceferin a été réélu jeudi pour un mandat complet de quatre ans.

«Comme les médias l’ont révélé en novembre, il semble que, un peu avant, et dans les mois qui ont suivi mon élection, que certains grands clubs européens ont envisagé de faire sécession», a déclaré Ceferin.

«Nous nous sommes parlés. Nous nous sommes écoutés. Nous nous sommes compris. Aujourd’hui, nous sommes à nouveau unis», a-t-il ajouté, remerciant le président de la Juventus Turin et de l’ECA Andrea Agnelli pour ses efforts, afin de «rassembler de nouveau le football européen derrière un idéal commun».

«Vous les grands clubs, vous captivez des générations entières. Mais cela vous donne des responsabilités. Si vous aviez suivi vos plans, vous auriez peut-être perdu votre statut de grands clubs», a estimé Ceferin.

«En respectant la pyramide du football, en respectant le principe de compétitions ouvertes à tous, en respectant le système de promotion/relégation qui est au cœur de notre culture sportive, en respectant les résultats obtenus sur le terrain qui diffèrent parfois de ceux des livres de comptes, en respectant les supporters […] vous êtes restés de grands clubs aux yeux du monde. Les plus grands clubs de l’histoire. Pour l’éternité. Merci de l’avoir compris et, croyez-moi, vous ne le regretterez pas», a conclu le patron de l’UEFA.