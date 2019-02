Officiel: Caserini et Graindorge quitteront Solières en fin de saison

Le duo vient d’en informer sa direction : il n’ira pas au-delà de l’actuelle campagne. Un départ qui ne surprend pas.

L’annonce vient de tomber et a pris tout le monde de court: Philippe Caserini et son fidèle adjoint Johan Graindorge quitteront leur survêtement de coach à la fin de la saison à Solières.

Si le timing étonne, l’info, elle, ne surprend guère tant c’était devenu un secret de polichinelle chemin de Perwez. Déçus par des engagements, selon eux, en partie non tenus par leur comité de direction et, toujours selon eux, peu soutenus par le triumvirat en place, «Casé» et son T2 avaient clairement laissé sous-entendre ces derniers jours qu’ils ne feraient plus de vieux os sur les hauteurs de Huy. «Au départ, on pensait attendre les ultimes explications de notre direction dans une dizaine de jours mais on a été très déçu par les propos de Jean-Marc Fortin mardi soir avant notre entraînement, commente «Casé». On n’a pas vraiment senti d’envie de nous garder… On préfère donc annoncer notre départ dès maintenant… »

Le deuxième passage du duo au club s’arrêtera donc en fin de saison. Avec, d’ici là, une mission: «sauver Solières pour quitter le club avec le sentiment du devoir accompli », insiste Caserini. Cela commence, pardon, se poursuit dès ce samed soir à Meux…

La réaction complète de toutes les parties dans l’Avenir Huy-Waremme de ce vendredi.