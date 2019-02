Un marché de Saint-Valentin à l’Office du tourisme de Tournai

Parmi la vingtaine de créateurs annoncés au marché de la St-Valentin à l’Office du tourisme: Jessica Sanyasi, diplômée de Saint-Luc, qui réalise des bijoux tissés à l’aiguille...

Une vingtaine de créateurs animeront le marché de la Saint-Valentin dont ce sera, ce samedi en l’Office du tourisme de Tournai, la 4e édition. Le principe consiste à offrir aux visiteurs un large panel de créations susceptibles de faire autant de présents originaux à offrir le jour de la fête des amoureux: sacs, bijoux, foulards, objets décoratifs… Parmi les artisans présents pour l’édition 2019, une jeune diplômée de la section «style et mode» de St-Luc (Ramegnies-Chin), la Lilloise Jessica Sanyasi. La jeune fille propose principalement des bijoux tissés à l’aiguille, une technique qui se rapproche de la broderie et qui exige une extrême dextérité et énormément de patience. «Pour créer mes bijoux, nous explique la jeune fille, j’utilise mes compétences en stylisme acquises à Saint-Luc. Je le dessine alors comme je le ferai pour un vêtement, avant de le réaliser concrètement…»

Autre artisane présente ce samedi: Brigitte Al-Haddan de Villeneuve d’Ascq. Elle est membre du collectif «Récupér’artistes» rassemblant une trentaine de créateurs venus des quatre coins des Hauts de France, utilisant exclusivement des matériaux de récupération. Brigitte s’est spécialisée dans la création de bijoux réalisés avec des fleurs et plantes séchées. Ces deux artistes, comme d’autres présents lors du marché de ce samedi, participent également régulièrement au Petit Montmartre organisé chaque 1er dimanche du mois, entre mai et septembre, à l’ombre de la Cathédrale.

Un concours, organisé à l’occasion du marché de ce samedi, consiste à deviner le nombre exact de bonbons contenus dans une bonbonnière exposée sur place. Un concours qui se décline également sur les réseaux sociaux via la page FB «Visit Tournai». Il y aura donc deux gagnants selon le mode de participation, soit pour un soin visage pour deux au sein de l’Institut Laura D. et un menu pour 2 à la Petite Madeleine.

Marché de Saint-Valentin, Office du tourisme de Tournai, ce samedi 9 février, entre 10 h et 17 h.