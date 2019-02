Les Diables rouges toujours en tête du classement mondial FIFA

C’était prévu mais à présent c’est officiel: la Belgique conserve pour la cinquième fois d’affilée, la tête du classement mondial FIFA publié ce jeudi par la fédération internationale de football (FIFA).

Les Diables Rouges qui comme beaucoup d’autres équipes n’ont pas joué le mois passé, conservent un point d’avance sur la France championne du monde.

NEW #FIFARanking



🇧🇪Belgium stay 🔝

🇶🇦Qatar biggest climbers 📈

🌏#AsianCup2019 makes it mark 🏆



More info ??👉 https://t.co/mPfL6Qh2Am pic.twitter.com/VG2YAtQKTA