«Les Francofolies de Spa c’est aussi des Belgofolies!» En effet, les organisateurs ont annoncé de nouveaux noms à l’affiche.

On pourra retrouver Slim Lessio, le rappeur spadois, chez lui. Charlotte fera vibrer Spa avec son titre «Je plane». Tanaë, Beautiful Badness et CélénaSophia seront également de la partie... Et ce n’est pas fini, puisque d’autres artistes belges devraient venir compléter l’affiche.