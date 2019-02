Les otages n’ont aucun doute sur le fait que Nemmouche était leur geôlier

Les journalistes français Nicolas Hénin et Didier François n’ont «absolument aucun doute» quant au fait que Mehdi Nemmouche était leur geôlier lorsqu’ils étaient otages en Syrie, ont-ils répété avec force, jeudi matin, devant la cour d’assises de Bruxelles.

Quelques jours après l’arrestation de Mehdi Nemmouche à Marseille et la publication de sa photo, Nicolas Hénin a pris contact avec la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), certain de reconnaître en lui son geôlier, dont il a pu donner aux enquêteurs le nom de guerre, Abou Omar.

Avec ses anciens compagnons d’infortune, il a dès lors été convoqué à Paris, au siège de la DGSI, où leur ont été présentées les vidéos de revendication de l’attentat au Musée juif. Confrontés à ces images, ils ont immédiatement reconnu leur ancien tortionnaire.

Si certains ont pu hésiter en voyant des photos de Mehdi Nemmouche, sa «manière de conter, de parler, son style narratif» ne laissent aucune place au doute, ont indiqué les témoins.

L’accusé avait par ailleurs «prévu ce jour», a souligné Didier François en se tournant vers le box où est assis Mehdi Nemmouche. Ce dernier «a construit son personnage en Syrie en vue d’un futur procès», a ajouté Nicolas Hénin. «Il nous parlait des grandes affaires criminelles, d’avocats ou encore du rapt d’Ingrid Bettencourt.»

La préméditation des faits du Musée juif et l’antisémitisme de Mehdi Nemmouche ne fait non plus aucun doute, selon M. Hénin.

Mehdi Nemmouche se vantait d’avoir décapité de bébés chiites

Les ex-otages en Syrie Didier François et Nicolas Hénin ont décrit Mehdi Nemmouche, qu’ils reconnaissent comme ayant été leur geôlier, comme quelqu’un d’extrêmement théâtral et narcissique. Il se mettait régulièrement en scène en imaginant son procès et les émissions de télévision dont il pourrait faire l’objet, ont expliqué jeudi les journalistes devant la cour d’assises de Bruxelles.

Pour Nicolas Hénin, Mehdi Nemmouche, accusé d’être l’auteur de l’attentat au Musée juif de Belgique, peut être résumé par trois qualificatifs: sadique (BIEN: sadique), ludique et narcissique.

«Sadique (BIEN: sadique) dans sa haine pour les juifs et les chiites», a détaillé le journaliste. L’accusé était intarissable sur son idole Mohamed Merah, «le plus grand homme que la France ait connu selon lui», a souligné le témoin. «Il rêvait de ‘fumer’une petite juive en la tirant par les couettes», a ajouté Didier François.

Concernant les chiites, Mehdi Nemmouche serait revenu très fier des opérations spéciales qu’il a menées à l’été 2013, évoquant devant ses otages les viols des femmes ou le plaisir qu’il prenait à décapiter des bébés.

Il était très «ludique», dans le sens où il aimait faire croire à ses victimes qu’il allait les tuer ou qu’il avait exécuté l’un d’eux, a poursuivi M. Hénin.

Mehdi Nemmouche était aussi très théâtral et narcissique, allant jusqu’à imiter le juge d’instruction qui se pencherait sur son dossier ou Christophe Hondelatte, présentateur de «Faites entrer l’accusé», en imaginant l’émission qui lui serait consacrée.

Pour Nicolas Hénin, le silence dans lequel se mure l’accusé depuis le début du procès est un signe de «lâcheté» destiné à «semer la confusion dans les esprits». «Je reconnais là le Abou Omar que j’ai connu en Syrie», a-t-il conclu.