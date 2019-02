Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce jeudi

Une ferme urbaine à deux pas du centre de Liège Un tram sur le RAVeL entre Nivelles et Ottignies? ; Une découverte préhistorique unique; Un recyclage inédit au crématorium de Gilly ...Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 7 février.

Antoine Raskin, un Verviétois sur les pistes

Antoine Raskin,15 ans, fait partie des meilleurs skieurs belges U16. Il vise le titre en avril prochain à Val d’Isère.

Un Theutois planche sur une boulangerie alternative sans gluten

Du bon pain au levain, pour tous. Voilà ce que veut proposer Pierre Hennen, passionné de boulangerie et allergique au gluten.

Des cours de chinois accessibles à tous

L’institut de la Providence proposera des cours de chinois à tous, plus seulement aux élèves. Immersion dans une classe de 3e année.

Un recyclage inédit au crématorium de Gilly

Un marché est passé pour le recyclage des métaux précieux</B> dans les prothèses médicales. Explications.

Il a créé une ferme urbaine à deux pas du centre de Liège

Passionné d’agriculture urbaine, Guillaume Burette vient de créer LoKaLi, une petite ferme installée sur un ancien site industriel, à Herstal. Il y produit des micropousses, ces petites plantules qui devraient apparaître de plus en plus souvent dans nos assiettes.Voilà le début de l’émouvante histoire que nous a racontée un habitant de Wannebecq ce lundi 4 février, Journée mondiale de la lutte contre le cancer.

Une découverte préhistorique unique sous le Grognon à Namur

Les archéologues ont retrouvé des ossements datant du mésolithique au Grognon à Namur. Ils sont en excellent état. Une découverte unique.

Un tram sur le RAVeL entre Nivelles et Ottignies?

L’idée d’un tram entre Nivelles et Ottignies est revenue sur la table du conseil communal de Genappe.

Les seniors vivent davantage en couple

De plus en plus de personnes âgées vivent en couple en Wallonie.À 75 ou 80 ans, on a moins de risque d’être isolé. «Rassurant».

Fipronil: la galère d’un éleveur français

Contaminé au fipronil par une société belge, cet éleveur français ne peut toujours pas utiliser son poulailler de 60 000 poules.

INTERVIEW I François Saussus: «J’ai dû pousser Depardieu dans les escaliers»

Le film s’appelle «Convoi exceptionnel», il sort le 13 mars et semble nous ramener un Bertrand Blier en grande forme. Le comédien namurois François Saussus (alias François Denamur sur La Première) y joue trois scènes avec les deux stars du film, Gérard Depardieu et Christian Clavier.

